Natur im Garten vom 02.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 49: Natur im Garten vom 02.11.2025
Karl Ploberger präsentiert einen attraktiven Hanggarten in Niederösterreich, Blumenzwiebel fürs Zimmer und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Buchweizen. Aus einem ehemaligen Acker ist über die letzten Jahrzehnte ein Traumgarten geworden. Das Paradies von Gabriela und Helmut Hirschmüller liegt im niederösterreichischen Wölbling. Das Besondere: in den Baumkronen versteckt sich eine eigene Sternwarte. Neben einem Naturteich, Staudenbeeten und vielen Sitzplätzen gibt es auch einen Gartenteil, der als Wald angelegt ist. Sie sind die geballte Kraft - die Blumenzwiebeln. Meistens werden sie im Herbst im Garten gepflanzt, einige Arten und Sorten sind aber auch für das Zimmer geeignet. Brot aus Buchweizen - bestens geeignet für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit - Kräuterhexe Uschi Zezelitsch kennt das Rezept. Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln legen speziell für Salamander, Kröte und Co schattige und feuchte Nischen sowie Verstecke an. Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Mein Lagerkeller ist nicht allzu groß, gibt es eine Möglichkeit, Kraut platzsparend zu lagern? Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick