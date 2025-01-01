Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Sidorovs Rückkehr

"CBS Serien"Staffel 4Folge 17
Sidorovs Rückkehr

Sidorovs RückkehrJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 17: Sidorovs Rückkehr

41 Min.Ab 12

Die rechte Hand Sidorovs tötet den Killer Varlamov. Das gefährdet die Tarnung von Sams Ehefrau Michelle, die innerhalb der Verbrecherorganisation von Sidorov undercover ermittelt. Zu allem Überfluss muss Sams Team auch noch mit dem verhassten Snyder zusammenarbeiten. Für Sam wird es im Laufe der Ermittlung allerdings brenzlig: Er gibt sich undercover als Michelles Freund aus und wird von Sidorov in eine Falle gelockt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen