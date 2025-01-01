Navy CIS: L.A.
Folge 20: Zyanid
42 Min.Ab 12
Der Wasserspender in einem Nachtclub war mit Zyanid verseucht. Das kostete einen Navy-Angehörigen das Leben. Die Ermittlungen ergeben, dass das Attentat auf das Konto einer Vereinigung geht, die Amerika von Kriminellen, Kinderschändern und anderen unerwünschten Subjekten flächendeckend befreien will. Callen wird undercover in die Gruppe eingeschleust, fliegt aber auf. Wird er mit heiler Haut entkommen und einen Zyanid-Anschlag auf L.A.s Wasserversorgung verhindern können?
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
