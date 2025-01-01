Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Zyanid

Staffel 4Folge 20
Zyanid

Navy CIS: L.A.

Folge 20: Zyanid

42 Min.Ab 12

Der Wasserspender in einem Nachtclub war mit Zyanid verseucht. Das kostete einen Navy-Angehörigen das Leben. Die Ermittlungen ergeben, dass das Attentat auf das Konto einer Vereinigung geht, die Amerika von Kriminellen, Kinderschändern und anderen unerwünschten Subjekten flächendeckend befreien will. Callen wird undercover in die Gruppe eingeschleust, fliegt aber auf. Wird er mit heiler Haut entkommen und einen Zyanid-Anschlag auf L.A.s Wasserversorgung verhindern können?

