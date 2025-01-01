Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 4Folge 3
42 Min.Ab 12

Vier Männer, die sich bisher nie gesehen haben, treffen sich in einem Diner und werden in die Luft gesprengt. Einzige Gemeinsamkeit der Opfer: Sie waren Abonnenten eines Twitter-Accounts des Office of Naval Intelligence, dem Nachrichtendienst der Navy. Mit ihrer Hilfe, so erfahren Sam und Callen vom Betreiber des Twitter-Blogs Dr. Mathers, sollte ein geheimes Computerprogramm entwickelt werden, mit dem man terroristische Aktivitäten vorhersagen kann ...

"CBS Serien"
Alle 14 Staffeln