Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 1Folge 1
Folge 1: Air Force One

43 Min.Ab 12

An Bord der Air Force One stirbt ein junger Offizier, der eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hat - offenbar an einem Schlaganfall. Kate Todd, Agentin beim Secret Service, und ihr Kollege Baer werden von dem Ermittler-Team des NCIS unter der Leitung von Leroy Jethro Gibbs verhört: Es stellt sich heraus, dass der junge Offizier mit einem schwer nachweisbaren Schlangengift getötet wurde ...

