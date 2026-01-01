Navy CIS
Folge 5: Der Fluch der Mumie
43 Min.Ab 12
Zehn Jahre nach seinem Verschwinden wird in einem Frachtbehälter die mumifizierte Leiche von Lieutenant Schilz gefunden. Der Mann galt, seitdem auf seinem Flugzeugträger 1,2 Millionen Dollar gestohlen worden waren, als vermisst und man nahm an, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um mit dem Geld zu verschwinden. Gibbs und sein Team stoßen auf der Suche nach dem Mörder auf Schilz' ehemalige Kameradin Erin Toner, die seit einem ominösen Lottogewinn in Reichtum lebt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
