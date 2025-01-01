Navy CIS
Folge 20: Willkommen in der Hölle
43 Min.Ab 16
Sergeant Bill Atlas ist verschwunden - Gibbs nimmt die Suche auf. Das NCIS-Team findet heraus, dass er vor seinem Verschwinden um sein Leben fürchtete, da bereits mehrere seiner Kameraden entführt wurden und verhungert sind. Die Opfer haben etwas gemeinsam: Sie dienten 1992 unter Major Joe Sacco in Okinawa. Gibbs vermutet Sacco hinter den Serienmorden, doch als Tony plötzlich verschwindet, steht fest, dass Sacco nicht allein dahintersteckt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren