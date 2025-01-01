Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Willkommen in der Hölle

"CBS Serien"Staffel 1Folge 20
Willkommen in der Hölle

Willkommen in der HölleJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Willkommen in der Hölle

43 Min.Ab 16

Sergeant Bill Atlas ist verschwunden - Gibbs nimmt die Suche auf. Das NCIS-Team findet heraus, dass er vor seinem Verschwinden um sein Leben fürchtete, da bereits mehrere seiner Kameraden entführt wurden und verhungert sind. Die Opfer haben etwas gemeinsam: Sie dienten 1992 unter Major Joe Sacco in Okinawa. Gibbs vermutet Sacco hinter den Serienmorden, doch als Tony plötzlich verschwindet, steht fest, dass Sacco nicht allein dahintersteckt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen