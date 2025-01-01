Navy CIS
Folge 14: Der gute Samariter
42 Min.Ab 12
Auf einem Navy-Stützpunkt in Virginia wurden mehrere Männer ermordet. Laura Seeger, die Frau des dritten Opfers, und die Marineärztin Margret Green haben beide ein Tatmotiv, doch leider auch ein hieb- und stichfestes Alibi. Da die Opfer nichts gemeinsam haben, glaubt Gibbs, dass die Morde in Wirklichkeit der Tarnung eines anderen Verbrechens dienen sollen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
