Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Todesschüsse

"CBS Serien"Staffel 1Folge 13
Todesschüsse

TodesschüsseJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 13: Todesschüsse

41 Min.Ab 12

Ein Offizier wird während seines Dienstes in seinem Büro erschossen. Während Gibbs und seine Leute noch mit dem Mord beschäftigt sind, wird bereits ein zweiter Offizier nach demselben Muster getötet. Beide wurden mit äußerster Präzision aus weiter Entfernung erschossen. Außerdem hinterlässt der Täter bei jedem seiner Opfer eine weiße Feder. Zusammen mit Kate versucht Gibbs, den Serienmörder zu stoppen, bevor er ein weiteres Mal zuschlägt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen