Navy CIS
Folge 21: Verbotene Waffen
43 Min.Ab 16
Im Wald wird die Leiche eines Marines gefunden. Gibbs und sein Team finden heraus, dass Sergeant Thomas Grimm scheinbar in illegale Waffengeschäfte verwickelt war. Er muss jedoch Komplizen aus den eigenen Reihen gehabt haben, aber jeder der Kameraden hat ein wasserdichtes Alibi. Bei einem Undercover-Einsatz im Waffenhändlermilieu begibt sich Gibbs in große Gefahr ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
