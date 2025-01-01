Navy CIS
Folge 2: Sprung in den Tod
43 Min.Ab 12
Bei einem Trainingssprung verunglückt Larry Fuentes, ein Fallschirmjäger der Marines, tödlich. Der Navy CIS findet bald heraus, dass der Hauptschirm defekt war und der Reserveschirm sich nicht öffnen ließ - offensichtlich ein geplanter Mord. Gibbs und sein Team befragen daraufhin die Kameraden des Verunglückten - zunächst ohne Erfolg. Dann finden sich im Spind von Corporal Ramsey belastende Beweisstücke. Er streitet jedoch alles ab ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
