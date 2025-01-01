Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Seadog

"CBS Serien"Staffel 1Folge 3
Seadog

SeadogJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 3: Seadog

42 Min.Ab 12

Der Navy Commander Brian Farrell wird erschossen, als er mit seinem Boot zum Fischen fährt. Farrell hat sich mit seiner Stiftung "Urban Lights" für Jugendliche eingesetzt. Wie der NCIS in Zusammenarbeit mit der DEA feststellt, wurde nicht nur Farrell getötet, sondern ganz in der Nähe auch zwei Drogendealer. Ist Farrell in Drogengeschäfte verstrickt gewesen? Gibbs und sein Team stoßen auf die Spur eines saudischen Terroristen, der vom FBI gesucht wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen