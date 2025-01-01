Navy CIS
Folge 3: Seadog
42 Min.Ab 12
Der Navy Commander Brian Farrell wird erschossen, als er mit seinem Boot zum Fischen fährt. Farrell hat sich mit seiner Stiftung "Urban Lights" für Jugendliche eingesetzt. Wie der NCIS in Zusammenarbeit mit der DEA feststellt, wurde nicht nur Farrell getötet, sondern ganz in der Nähe auch zwei Drogendealer. Ist Farrell in Drogengeschäfte verstrickt gewesen? Gibbs und sein Team stoßen auf die Spur eines saudischen Terroristen, der vom FBI gesucht wird ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
