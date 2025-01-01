Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tage der Trauer

42 Min.Ab 12

Gibbs' Team setzt alles daran, den Verantwortlichen für den Tod von Eli und Jackie zu fassen. Auch Elis alter Freund Kazmi gerät unter Verdacht. Er beteuert, nichts mit dem Anschlag zu tun zu haben, sieht sich aber mit erdrückenden Indizien konfrontiert. Schließlich schaltet sich noch der stellvertretende Mossad-Leiter Ilan Bodnar ein, der ebenfalls Kazmi im Visier hat. Doch irgendetwas hat Bodnar zu verbergen ...

