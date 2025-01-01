Navy CIS
Folge 16: Allein im Wald
42 Min.Ab 12
Für Ducky und Jimmy wird ein Routine-Einsatz zur Nervenprobe: Als sie mit einer Leiche auf dem Weg zum NCIS sind, werden sie mitsamt dem Toten gekidnappt. Die Entführer zwingen das Duo zu einer Autopsie. Der Hintergrund: Die Leiche birgt brisante Informationen, die die Kidnapper unbedingt benötigen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
