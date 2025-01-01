Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Schnee in Kuba

"CBS Serien"Staffel 10Folge 14
Schnee in Kuba

Schnee in KubaJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 14: Schnee in Kuba

42 Min.Ab 12

Nach einem Hackerangriff auf das NCIS wird ein Undercoveragent enttarnt und getötet. Wenig später kann Gibbs' Team den Computerfreak schnappen, der für den Angriff verantwortlich ist. Ajay Khan gibt jedoch seinen Auftraggeber nicht preis und lässt sich auch mit den üblichen Mitteln nicht knacken. Schließlich greift das Team zu einer unorthodoxen Methode: Es steckt Khan in eine orangefarbene Gefängniskluft und macht ihm vor, dass er nach Guantanamo Bay geflogen werden soll.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen