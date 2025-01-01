Navy CIS
Folge 14: Schnee in Kuba
42 Min.Ab 12
Nach einem Hackerangriff auf das NCIS wird ein Undercoveragent enttarnt und getötet. Wenig später kann Gibbs' Team den Computerfreak schnappen, der für den Angriff verantwortlich ist. Ajay Khan gibt jedoch seinen Auftraggeber nicht preis und lässt sich auch mit den üblichen Mitteln nicht knacken. Schließlich greift das Team zu einer unorthodoxen Methode: Es steckt Khan in eine orangefarbene Gefängniskluft und macht ihm vor, dass er nach Guantanamo Bay geflogen werden soll.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
