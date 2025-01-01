Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Das schwimmende Gefängnis

"CBS Serien"Staffel 15Folge 1
Das schwimmende Gefängnis

Navy CIS

Folge 1: Das schwimmende Gefängnis

41 Min.Ab 16

Gibbs und McGee sind nach der Befreiungsaktion im Dschungel von Paraguay den Rebellen in die Hände gefallen. Deren Boss hält sie auf einem Schiff gefangen und will ihnen Informationen entlocken, die er zu Geld machen kann. Der Rest des Teams versucht unterdessen fieberhaft, Gibbs und McGee ausfindig zu machen, was dank einer klugen Idee von Bishop gelingt. Vance kämpft parallel an einer anderen Front: Er muss sich in einer Anhörung für die Methoden des NCIS rechtfertigen.

