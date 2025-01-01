Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 15Folge 10
Folge 10: Allein in der Wüste

42 Min.Ab 12

Während eines Truppenbesuchs in Afghanistan erfährt Senator Phillips, dass sein Sohn Chandler schwer verletzt wurde. Die beiden haben sich entzweit, da Chandler auf die schiefe Bahn geraten ist. Daher weiß Phillips nicht, dass sich Chandler geändert und bei den Marines angeheuert hat. Genau deswegen ist er Opfer eines hinterhältigen Mordanschlags geworden. Phillips will trotz allem sofort zurück nach Hause, um Chandler beizustehen, doch dann gerät sein Humvee in eine Sprengfalle.

