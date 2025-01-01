Navy CIS
Folge 20: Roter Phosphor
42 Min.Ab 12
Als Sheriff Pearson Petty Officer Tom Billings wegen eines Vergehens ins Gefängnis bringen soll, kommt er von der Straße ab und versenkt sein Auto in einem See. Pearson kann sich befreien, doch von Billings fehlt jede Spur. Wie sich herausstellt, hat er den Crash überlebt - denn kurz danach macht er mit seiner Freundin Louise Schluss. Gibbs' Team findet bald heraus, dass Billings in Drogengeschäfte verwickelt war, von denen auch Louise gewusst haben könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren