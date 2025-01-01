Navy CIS
Folge 16: Ein guter Mensch
42 Min.Ab 12
Der Petty Officer James Sweeney erleidet auf seinem Stützpunkt einen Herzstillstand durch vergiftete Kekse, die der ehemalige Soldat John Ross im Namen des Veteranenvereins regelmäßig versendet. Ist der vom Krieg traumatisierte Ross tatsächlich der Mörder? Sloane kann sich gut mit ihm identifizieren, da auch sie in Kriegsgefangenschaft war und gequält wurde. Derweil ist sich der Podcast-Moderator Whit Dexter sicher, dass Ross schuldig ist und verbreitet seine Vermutung online.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
