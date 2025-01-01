Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stimmen im Kopf

"CBS Serien"Staffel 15Folge 8
Folge 8: Stimmen im Kopf

41 Min.Ab 12

Amber Davis folgt einer inneren Stimme und findet die Leiche des Stahlmagnaten Victor King, in dessen Mordfall der NCIS ermittelt. Mit Ambers Hilfe stoßen Gibbs und sein Team auf ein weiteres Todesopfer: Bauinspektor Westbay. Irgendwie scheint Amber mit diesen beiden Fällen in Verbindung zu stehen ? McGee macht sich unterdessen Sorgen um Delilah, die eine unerwartete medizinische Diagnose erhalten hat.

