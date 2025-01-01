Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Unter Truckern

"CBS Serien"Staffel 20Folge 12
Unter Truckern

Navy CIS

Folge 12: Unter Truckern

42 Min.Ab 12

Sawyer sucht Torres auf, weil er dringend einen Rat bezüglich einer verdeckten FBI-Operation benötigt. Torres bemerkt, dass der Special Agent blutverschmiert ist. Doch bevor er fragen kann, was passiert ist, verschwindet Sawyer. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlung und Suche nach ihrem Kollegen auf.

