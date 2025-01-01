Navy CIS
Folge 12: Unter Truckern
42 Min.Ab 12
Sawyer sucht Torres auf, weil er dringend einen Rat bezüglich einer verdeckten FBI-Operation benötigt. Torres bemerkt, dass der Special Agent blutverschmiert ist. Doch bevor er fragen kann, was passiert ist, verschwindet Sawyer. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlung und Suche nach ihrem Kollegen auf.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
