Navy CIS

Fremd in einem fremden Land

"CBS Serien"Staffel 20Folge 17
Folge 17: Fremd in einem fremden Land

41 Min.Ab 16

Das NCIS-Team untersucht den Mord an William Huxley, der erstochen in seiner Garage aufgefunden wurde. Das Opfer war früher in Afghanistan stationiert und engagierte sich bis zu seinem Tod für ehemalige einheimische Helfer der US-Streitkräfte. Die Ermittler vermuten zunächst, dass ein junger Afghane für die Tat verantwortlich ist. Doch als die nächste Leiche gefunden wird, erweist sich ihr Verdacht als Fehler ...

"CBS Serien"
