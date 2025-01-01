Navy CIS
Folge 17: Fremd in einem fremden Land
41 Min.Ab 16
Das NCIS-Team untersucht den Mord an William Huxley, der erstochen in seiner Garage aufgefunden wurde. Das Opfer war früher in Afghanistan stationiert und engagierte sich bis zu seinem Tod für ehemalige einheimische Helfer der US-Streitkräfte. Die Ermittler vermuten zunächst, dass ein junger Afghane für die Tat verantwortlich ist. Doch als die nächste Leiche gefunden wird, erweist sich ihr Verdacht als Fehler ...
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren