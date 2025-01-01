Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Blackout

"CBS Serien"Staffel 20Folge 22
Blackout

BlackoutJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 22: Blackout

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team schleust Nick Torres in ein Gefängnis als Häftling ein, um an wichtige Informationen bezüglich eines geplanten Anschlags zu kommen. Es ist bekannt, dass der mutmaßliche Auftraggeber des Attentats Kostya Valkov ist. Nun muss der Undercover Agent das Vertrauen von Valkovs Sohn Yuri gewinnen, der seit kurzem inhaftiert ist und über die Pläne seines Vaters Bescheid weiß. Doch die Dinge verlaufen nicht nach Plan, und Yuri Valkov wird vor Torres Augen ermordet.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen