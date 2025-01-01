Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 20Folge 4
41 Min.Ab 12

Das NCIS-Team wird zu einer Leiche auf einem Campingplatz gerufen. Was anfangs wie eine Bärenattacke wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als grausamer Mord. Als immer mehr Opfer in ähnlicher Weise getötet werden, geraten die Ermittler zunehmend unter Druck. Zur Lösung dieses mysteriösen Falls erhalten sie unerwartete Unterstützung, mit der sich Agent Knight erst arrangieren muss ...

