Navy CIS
Folge 18: Zehn Millionen Gründe
42 Min.Ab 12
Lieutenant Rachel Donahue sticht mit einer Schere auf ihren Mann Logan ein und flüchtet daraufhin vom Tatort. Das Opfer überlebt den Vorfall, muss allerdings notoperiert werden. Als das NCIS-Team die Wohnung durchsucht, kehrt Rachel wieder nach Hause zurück, kann sich jedoch an nichts mehr erinnern. Die Ermittler sind skeptisch und vernehmen die Täterin. Doch dann macht Jimmy eine Entdeckung, die den ganzen Fall in eine rätselhafte Richtung lenkt.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
