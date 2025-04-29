Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

In guten wie in schlechten Zeiten

"CBS Serien"Staffel 22Folge 11vom 29.04.2025
In guten wie in schlechten Zeiten

In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 11: In guten wie in schlechten Zeiten

41 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Torres ist als Undercoveragent unterwegs, um einen Waffenhändler aus Baltimore zur Strecke zu bringen. Als er Knight in den Fall hineinzieht, geben die beiden vor, ein Paar zu sein. Auf ihrer inszenierten Hochzeit hoffen die beiden, noch tiefer in den Waffenhändlerring einzutauchen. Ein ungebetener Gast sorgt jedoch während der Feier für eine böse Überraschung ...

