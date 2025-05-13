Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Böses Blut

"CBS Serien"Staffel 22Folge 13vom 13.05.2025
Böses Blut

Böses BlutJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 13: Böses Blut

41 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt nach dem Überfall auf eine Blutbank. Außerdem wird eine junge Frau ermordet. Der Verdacht fällt daraufhin schnell auf Fletcher Voss. Er soll eine Affäre mit der Toten gehabt und sie geschwängert haben. Als Voss jedoch selbst nach einem Giftanschlag im Krankenhaus landet, müssen die Agenten noch einmal umdenken.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen