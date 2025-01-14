Navy CIS
Folge 2: Geheimnisse
42 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Als der Undercover-Agent Diego Barreto tot aufgefunden wird, ermittelt der NCIS in alle Richtungen. Die Polizei findet außerdem schon bald eine zweite Leiche, bei der es sich offenbar um einen Auftragskiller handelt. Derweil bereitet sich Leon Vance auf ein diplomatisches Treffen vor. Dieses droht jedoch zu scheitern, als seine Freundin Lena plötzlich entführt wird ...
