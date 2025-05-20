Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 22Folge 14vom 20.05.2025
41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Victoria stößt auf eine Tasche, in der sich eine Menge Geld befindet. Ihrem Vater Jimmy verschweigt sie den Fund, sie verständigt jedoch umgehend das NCIS-Team. Die Ermittler vermuten, dass das Geld die Beute eines berühmt-berüchtigten Bankräubers namens "Saratoga Spectre" sein könnte ...

"CBS Serien"
