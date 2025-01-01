Navy CIS
Folge 12: Hinter Gittern
42 Min.Ab 12
Als die Leiche des Navy-Lieutenants Neil Poletto gefunden wird, erinnert sich Gibbs sofort an einen Fall, der bereits vor über zehn Jahren für Aufsehen sorgte: Die Prostituierte Celia Roberts wurde damals angeklagt, Poletto umgebracht zu haben, und verbüßt jetzt eine Haftstrafe. Während sich McGee auf den Weg nach Maryland macht, um der Sache auf den Grund zu gehen, passiert ein Mord. Nun liegt es am NCIS-Team, den Mörder eines Gefängniswärters ausfindig zu machen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
