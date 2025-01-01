Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paket von einem Toten

42 Min.Ab 12

Special Agent Patterson, ein Kollege von Gibbs, wird erschossen gefunden. Zuvor hatte er ein Gemälde an Abby geschickt, die sich darauf jedoch keinen Reim machen kann. Kurze Zeit später taucht ein gewisser Bart Lemming auf, ein ehemaliger Kollege Pattersons, der seine Hilfe bei der Aufklärung anbietet. Als Abby herausfindet, dass die Farben des Gemäldes radioaktiv verseucht sind, machen sich Gibbs und Tony auf die Suche nach der Malerin ...

