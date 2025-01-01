Navy CIS
Folge 22: Legende (1)
41 Min.Ab 12
Ein Marine ist in Washington grausam gefoltert und ermordet worden. Neben Gibbs und seinen Leuten versucht auch ein NCIS-Team um Special Agent Macy, den Fall aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass dieser Fall komplexer ist, als bisher angenommen. Der ermordete Marine war als Geldbote in einem illegalen Waffengeschäft unterwegs. Wurde er von einem ominösen Waffenhändler ermordet, oder hat noch ein anderer seine Finger im Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren