"CBS Serien"Staffel 6Folge 24
42 Min.Ab 12

Tom Sherman, der Kollege von Agent Julia Foster-Yates, wird ermordet. Bei den Ermittlungen, die Gibbs und Fornell leiten, gerät Foster-Yates selbst unter Mordverdacht, den sie aber schnell entkräften kann. Die Spur führt die Ermittler schließlich zu Abin Tabal, dem Kopf der Terrorzelle. Doch als sie in seiner Wohnung ankommen, finden sie ihn tot auf dem Boden. Hat er sich selbst umgebracht, um etwas zu vertuschen?

