Agent zur See

Folge 2: Agent zur See

41 Min. Ab 12

Die Frau von Lt. Evans wird ermordet in ihrem Haus gefunden. Zuerst wird vermutet, dass ihr Mann sie getötet hat, aber bei Nachforschungen an Bord des Flugzeugträgers USS Seahawk, wo Evans arbeitet, gibt es eine böse Überraschung: Auch der Ehemann wurde ermordet, und der Täter hat sich seiner Navy-Papiere bemächtigt, um auf dem Schiff an die Sicherheitssysteme heranzukommen. Das NCIS-Team recherchiert unter Hochdruck - und kommt einem Medikamentenschmuggel auf die Spur ...

