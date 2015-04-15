Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Nie wieder Single
Folge 1: Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 1
In Folge 1 lernen wir den Wiener Versicherungsvertreter Guido (37) kennen, der die absolute Traumfrau mit seinem in alle Richtungen drehbaren Wohnzimmerbild vergleicht. „Man sollte die Frau in alle Richtungen drehen können und sie müsste dabei immer attraktiv bleiben“, erklärt der bereits zwei Mal geschiedene Halb-Italiener. Wir begleiten Guido zu seinem ersten Brusthaar-Waxing, sehen wie er sich für seinen nächtlichen Streifzug durch Wiens Lokale in Schale wirft und beobachten den gesprächigen Junggesellen bei ersten Flirtversuchen. Aber auch die attraktive Boutiquenbesitzerin Sandy (33) sucht verzweifelt nach einem einfühlsamen und gebildeten Mann mit Etikette. Den Großteil ihrer Freizeit widmet die gebürtige Polin dem Wettkampfsport „Fitness-Bodybuilding“. Trotz blonder Mähne und perfektem Body ist Sandy schon seit zwei Jahren Single. Liegt es an ihrem außergewöhnlichen Hobby oder der ausgeprägten Tierliebe zu ihrem Boston Terrier Bambi, dass sie keinen Mann findet? Der geschiedene Marc (40) legt viel Wert auf eine gewisse sexuelle Aufgeschlossenheit. Er sucht eine Partnerin, die mit ihm seine große Wohnung teilt und sportlich aktiv ist. „Mit jungen Frauen kann ich überhaupt nix mehr anfangen. Ich steh auf reife, erfahrene Ladies – am liebsten mit langen Beinen und vollen Brüsten“, beschreibt der Tennisbespanner seine Vorlieben.
