Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Nie wieder Single
Folge 2: Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 2
In Folge 2 treffen wir wieder auf Guido (37), den liebeshungrigen Versicherungsvertreter aus Wien. Diesmal verschlägt es den passionierten Tänzer in die Disco. Guidos Mission des Abends lautet: so viele Frauen wie möglich kennenzulernen. Selbstbewusst und immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen versucht der Halbitaliener mit seinen selbstbeigebrachten Tanzmoves die Frauen zu beeindrucken. Ob ihm das gelingt und der Abend für ihn in Zweisamkeit enden wird? Die 33-jährige Daniela aus Tirol möchte endlich wieder eine feste Beziehung mit einem ehrlichen, liebevollen Mann, der ihre beiden Möpse genauso liebt, wie sie. Eine Charaktereigenschaft ist der rassigen Kellnerin mit türkischen Wurzeln bei ihrem zukünftigen Partner sehr wichtig: „Er darf auf keinen Fall ständig eifersüchtig sein. Denn damit habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht“, erklärt die seit 6 Monaten alleinstehende Kellnerin, die häufig von Männern angeflirtet und auf Drinks eingeladen wird. „Vertrauen ist das A und O in einer funktionierenden Beziehung.“ Der 37-jährige Markus ist einfach zu schüchtern, um Frauen anzusprechen. Dabei träumt der bekennende Romantiker von einem ersten Date bei Kerzenlicht und romantischer Stimmung. „Die Frau, die sich auf mich einlässt, bekommt einen aufmerksamen Zuhörer und einen Mann, der immer hinter ihr steht“, so beschreibt sich der freiberufliche Hundetrainer und Spinnenbesitzer.
