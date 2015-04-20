Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Der 37-jährige Versicherungskaufmann Guido aus Wien will diesmal in der niederösterreichischen Provinz als Märchenprinz in der Disco punkten. Zuvor steht jedoch ein Besuch bei der wichtigsten Frau in seinem Leben an: seiner Mama. Zuweilen zieht er sie als Vertraute und Beraterin in Liebensangelegenheiten zu Rate. Auch heute dürfen es Tipps für seinen Discobesuch sein. Auf der Tanzfläche der Disco versucht er dann die Damenwelt für sich zu gewinnen und an der Bar mit den Ratschlägen von Mama zu punkten. In Salzburg sehnt sich die 32-jährige Barbara nach einem Mann, der eine Frau akzeptiert, die mitten im Leben steht. Die Mediendesignerin ist leidenschaftlicher Metal und Gothic Fan. Ihre letzte Beziehung ist drei Jahre her und nun sucht sie einen Mann, der sie so liebt wie sie ist – mit ihren Hobbys und Leidenschaften. Als Nebenjob arbeitet Barbara als Plus-Size-Model und zeigt bei Foto-Shootings ihre weiblichen Reize. Junggeselle Roman aus der Steiermark setzt andere Maßstäbe: Seine künftige Frau muss insbesondere seiner Mutter gefallen. Denn die ist ein ganz wichtiger Bestandteil seines Lebens. Sie schaut auch darauf, dass in seiner Singlewohnung die nötige Ordnung herrscht. Zeit hat der Frühpensionist genug. Die würde er gerne mit einer Lebensgefährtin verbringen.
