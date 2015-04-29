Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Nie wieder Single
Folge 3: Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 3
Der 38-jährige ehemalige Security Jürgen wurde schon oft von Frauen enttäuscht. „Am Anfang ist alles schön und mit der Zeit kommt man erst drauf, wie die Frau wirklich ist“, beschreibt der seit sechs Monaten allein lebende Wiener. Aber Jürgen gibt die Hoffnung nicht auf. Er glaubt ganz fest daran, irgendwann sein absolutes Glück zu finden. Und Glück bedeutet für den tierlieben Wiener schon, wenn er mit seiner Zukünftigen gemeinsam die Tiere im Zoo beobachten kann oder einen Besuch auf Gut Aiderbichl macht. Die 72-jährige Witwe Margret sieht ihr Single-Dasein nicht ganz so eng. Die frühere Reisejournalistin und leidenschaftliche Baseballkappen-Sammlerin möchte ihren letzten Lebensabschnitt genießen. „Ich möchte auf keinen Fall einen Partner, der 24 Stunden auf mir pickt“, erklärt die dreifache Großmutter, die einen fitten und reiselustigen Begleiter sucht, mit dem sie regelmäßig joggen gehen kann und der sie ins Theater oder in Kunstausstellungen begleitet. Auch der 37-jährige Versicherungsvertreter Guido ist wieder mit dabei. Diesmal begibt er sich im Internet auf die Suche nach der passenden Partnerin und registriert sich mit Hilfe seines Kumpels Andreas auf einer Single-Plattform. Für das perfekte Profilfoto wirft sich Guido eine Italien-Flagge über und posiert sogar oberkörperfrei vor der Kamera. So hofft der humorvolle Halbitaliener auf viele Kontaktanfragen interessierter Single-Ladies.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick