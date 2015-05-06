Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Nie wieder Single
Folge 4: Nie wieder Single - Staffel 1 Folge 4
In der Nähe von Bad Ischl lebt Single Christian. Für den Kung Fu-Lehrer und Musiker sind Spiritualität sowie die Verbundenheit mit der Natur wichtige Lebensbestandteile, die auch seiner künftigen Auserwählten wichtig sein sollten. Seine Wohnung ist äußert spartanisch eingerichtet – auf Kästen verzichtet er etwa zur Gänze. Auch seinem Körper verlangt Christian äußerste Disziplin ab und da ist es klar, dass er weder raucht, noch Alkohol trinkt. Ihm fehlt, dass er keine Partnerin hat, um sich über den Alltag und alles weitere auszutauschen. Er präsentiert sich und sein Leben und lässt sich zu einer Kartenlegerin begleiten, bei der er Rat in Sachen Frauen sucht. Die 46-jährige Wienerin Sabine fühlt sich bereit für eine neue Liebe. Jahrelang war sie das nicht, da eine unschöne Narbe ihren gesamten Bauch verunstaltete. Nun hat sie sich den Schönheitsmakel korrigieren lassen und möchte das Leben wieder in vollen Zügen genießen. Dazu sucht sie einen Mann, am besten einen mit harter Schale und weichem Kern. Traumtyp: tätowierter Kuschelbär. In ihrem Stammlokal kennt die ehemalige Kellnerin jeden und feiert dort sehr gerne, manchmal bis in die Nacht hinein. Ein Hobby, das sie gerne mit ihrem zukünftigen Partner teilen würde. Der 37-jährige Versicherungskaufmann Guido freut sich auf sein erstes Blind Date. In einem Lokal wartet er auf seine Bekanntschaft aus dem Internet. Guidos größte Sorge ist, dass seine Verabredung gar nicht erst auftaucht. Doch Amor scheint ihm hold, die Dame kommt zum vereinbarten Treffpunkt und Guido schwebt im siebten Himmel. Doch sie hat zur Sicherheit eine Freundin mit.
