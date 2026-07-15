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Niederösterreich heute vom 15.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1179vom 15.07.2026
Niederösterreich heute vom 15.07.2026

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Folge 1179: Niederösterreich heute vom 15.07.2026

20 Min.Folge vom 15.07.2026

Heimischer Amateursport fordert Hitzeregel | S34: Spange Wörth darf gebaut werden | Rund 140 Feuerwehrkräfte bei Hallenbrand | Flugzeugabsturz: 15-Jährige befragt | 50 Jahre Gurtenpflicht | Regierung erhöht Strafen für Verkehrsdelikte | Zwettl vereint Kammermusik mit Jazz | Sommertour in Matzen-Raggendorf

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