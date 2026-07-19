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Niederösterreich heute vom 19.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1183vom 19.07.2026
Niederösterreich heute vom 19.07.2026

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Folge 1183: Niederösterreich heute vom 19.07.2026

13 Min.Folge vom 19.07.2026

Aufregung um Umwidmung in Leobersdorf | Bahn auf der Weststrecke fährt wieder | Kinder und Jugendliche testen Uni-Alltag | Hüttenwirtin aus Leidenschaft | Ski-Legende Maier führt durch Universum Doku

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