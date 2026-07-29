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Niederösterreich heute vom 29.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1193vom 29.07.2026
Niederösterreich heute vom 29.07.2026

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Folge 1193: Niederösterreich heute vom 29.07.2026

19 Min.Folge vom 29.07.2026

Trockenheit: Wasserkraftwerke produzieren weniger Strom | EU will das Halten von Sikawild untersagen | Schaffner geschlagen: Jugendbande ausgeforscht | Meldungsübersicht | Zweite Fußball-Liga startet in neue Saison | Sommertour in Sitzendorf an der Schmida

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