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Niederösterreich heute vom 26.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1190vom 26.07.2026
Niederösterreich heute vom 26.07.2026

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Folge 1190: Niederösterreich heute vom 26.07.2026

13 Min.Folge vom 26.07.2026

Viele Kliniken und Heime sind ohne Klimatisierung | Siebzigjähriger stürzt bei Paragleiter-Unfall ab | Drei Verletzte nach Wildunfall | Aus für Altenburger Sängerknaben | Kostovic gewinnt Ladies Open | Debüt für neuen Krems-Trainer | Besondere Kunst aus der Wachau

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