Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Fette Beute
22 Min.Ab 12
Diana Berg treibt sich Tag und Nacht in Sex-Chatrooms rum, anstatt ihr Leben in den Griff zu bekommen. Während ihr ahnungsloser Ehemann arbeitet, endet ein heimliches Treffen mit einer ihrer Internetbekanntschaften für Diana tödlich.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1