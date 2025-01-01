Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vergiss mein nicht

SAT.1Staffel 10Folge 13
Vergiss mein nicht

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 13: Vergiss mein nicht

22 Min.Ab 12

Auf alten Schiffen lernt man Segeln - das dachte sich auch der Altenpfleger Marvin Kaczynski, als er mit der 46 Jahre älteren Trude Meier eine Affäre anfing. Doch diese Liaison endet für den 29-Jährigen tödlich. Er stirbt qualvoll an einem vergifteten Kuchen. Musste der junge Betreuer sterben, weil er eine weitaus ältere Frau liebte?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

