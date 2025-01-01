Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entgleist

SAT.1Staffel 10Folge 7
Entgleist

EntgleistJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 7: Entgleist

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs - Sandra Viereck wird von ihrem Mann Karsten brutal misshandelt, bis sie eines Tages den Mut findet zu fliehen. Doch genau an diesem Tag wird ihr Peiniger tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen in eine dramatische Vergangenheit ...

