Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Blitzblank
22 Min.Ab 12
Einmal feucht durchwischen - aber bitte oben ohne! Otto Martens, der Betreiber einer Nacktputzvermittlung, wird ermordet aufgefunden. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfider Rachefeldzug aussieht, entpuppt sich während der Ermittlungen als tragisches Familiendrama ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1