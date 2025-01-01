Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Schweigen ist Tod
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Schülerin Aylin Gül stürzt in den sicheren Tod. Schnell steht fest, dass es kein Unfall war. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens. Um den Fall zu lösen, bricht Conny Niedrig ein Versprechen und bringt damit eine Schülerin in Lebensgefahr ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1