Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Leichte Beute
22 Min.Ab 12
Die 17-jährige Lilli Bergmann wird tot in der Nähe eines Parkplatzes aufgefunden. Das Mädchen war nur leicht bekleidet und wurde übel zugerichtet. Doch was ist passiert? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und kommen nach und nach einer grausamen Wahrheit auf die Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1