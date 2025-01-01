Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Zusammen sind wir stark
22 Min.Ab 12
Als Alexandra Riedel auf einer Sportlerparty an Liquid Ecstasy stirbt, laufen die Ermittler gegen eine Mauer des Schweigens. Hatte die Showtänzerin tatsächlich ein Drogenproblem oder wurde sie vergiftet?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1